Settimo Express Notte Bianca dei Bambini

Vi aspettiamo l'8 e il 9 Giugno in Piazza San Giovanni Bosco!

Esibizioni, musica e buon cibo vi accompagneranno attraverso i laboratori delle associazioni alla scoperta del territorio del Settimo Municipio di Roma.

I più piccoli potranno divertirsi, dipingere, giocare e conoscere nuovi amici!

Dalle ore 17:00 fino alle 24.



In seguito al successo ottenuto con l'evento dello scorso anno ``Notte bianca dei bambini - l'isola che non c'era`` che ha visto la presenza di 5000 persone, quest'anno si riparte con il SETTIMO EXPRESS, un viaggio attraverso il territorio del VII municipio di Roma, ricco di stimoli, interessi e curiosità messi in luce dalle associazioni, scuole di musica e teatro che parteciperanno all'evento.

Inoltre la presenza di Truck selezionati per lo STREET-FOOD accompagneranno il vostro viaggio con prelibatezze culinarie.

Per tutelare il nostro territorio, l'organizzazione predisporrà che tutto il materiale di consumo del FOOD sia ecosostenibile.



IL RICAVATO DELL'EVENTO VERRA' UTILIZZATO PER L'ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI DA DONARE A SCUOLE DEL TERRITORIO ED ISTRUIRE QUANTI PIU' CITTADINI ALL'UTILIZZO CORRETTO DEGLI STESSI



Con il patrocinio del VII Municipio di Roma

Amministrazione - Cral VII Municipio di Roma

Direzione Artistica - Music Village

Comunicazione - Carosello s.r.l.