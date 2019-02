Settimana della Birra Artigianale - Festa della donna

In occasione della Settimana della Birra Artigianale, che si svolgerà, con eventi sparsi in tutta Italia, dal 4 al 10 marzo 2019, Cervisia Associazione e Einstein41 organizzano una serata dedicata alle donne e alla birra artigianale, in abbinamento al buon cibo.

Ospite il Birrificio Agrilab di Campagnano di Roma che ha selezionato tre sue birre da abbinare ai piatti dell’Hostaria Tirso.

Presente l’ideatrice del progetto, Silvia Amadei, imprenditrice Agricola professionale, che racconterà la storia di questa particolare azienda agricola, all’interno della quale sorge anche il birrificio e il luppoleto.

MENU IN ABBINAMENTO

• Antipasto

Chips cacio e pepe con scorza di lime da condividere

Polpetta di verdure con salsa allo yogurt.

• In abbinamento con “Sveja”, birra non filtrata e non pastorizzata, ad alta fermentazione, luppoli e lievito tedeschi, con l’aggiunta di scorza di bergamotto.

• Secondo con contorno

Arista di maiale con contorno di verdure miste.

> In abbinamento con “RED”, birra non filtrata e non pastorizzata, ad alta fermentazione, stile Irish Red Ale, caratterizzata dal bilanciamento tra malti e luppoli.

• Dolce

Tiramisù della tradizione

> In abbinamento con “Buia”, birra non filtrata e non pastorizzata, ad alta fermentazione, stile Brown IPA, scura con note di tostato.

COSTO

28 euro birre incluse

PRENOTAZIONE RICHIESTA

*i posti sono limitati

cervisiainfo@gmail.com

3468230921 Whats App