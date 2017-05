Settimana d'Arte Viola

Venerdì 26 maggio 2017 alle 19.30 si inaugurerà la mostra dell'artista Viola Di Massimo nello Studio d'Arte Viola con il concerto degli Strumentalizzati composto da Marco Turriziani e Salvatore Zambataro. Durante la mostra sarà proiettata l'ultima video-opera realizzata per il terremoto nelle Marche: "Intervallo - il cuore nella terra". L'esposizione proseguirà ad ingresso libero fino al 4 giugno con i seguenti orari 17.30-21.30. Il 31 maggio Andrea Amato terrà una conferenza sull'inquinamento elettromagnetico: disturbi e consigli. Studio Arte Viola, Via Rodolfo Morandi 3 00139 Roma - info@arteviola.com PROGRAMMA: 26 maggio ore 19.30 concerto degli Strumentalizzati con Marco Turriziani e Salvatore Zambataro. Contributo 10 euro, prenotazione obbligatoria a info@arteviola.com. 27 - 4 giugno lo Studio d'Arte Viola sarà aperto alle visite tutti i giorni dalle 17.30 alle 21.30 - ingresso libero senza prenotazione. 31 maggio ore 19.30 conferenza tenuta d Andrea Amato: "Inquinamento elettromagnetico: disturbi e consigli". Contributo 10 euro, prenotazione obbligatoria a info@arteviola.com. Marco Turriziani: Diplomato in contrabbasso al conservatorio di Latina. Autore, cantautore, compositore, musicista. Ha lavorato in diverse formazioni orchestrali e da camera e in band come "Il latte e i suoi derivati" . Ha pubblicato il suo primo lavoro discografico nel 2005, continua esibendosi come musicista in teatro, l'ultimo lavoro discografico è "Straniero". Ora si occupa di comporre colonne sonore per il cinema. Approfondisci su: www.marcoturriziani.it Salvatore Zambataro: musicista . Diplomato in clarinetto al Conservatorio di Santa Cecilia. Si è esibito con numerosi musicisti ed attori di teatro quali Glauco Mauri, Memè Perlini, Ascanio Celestini. Ha registrato colonne sonore per la televisione ed il cinema. Andrea Amato: studioso di architettura sacra, esperto di inquinamento elettromagnetico, tiene conferenze e corsi specifici su: labirinti, luoghi di architettura sacra, cattedrali gotiche, inquinamento negli spazi abitativi e lavorativi. E' fondatore della società Aetere's, approfondisci su www.aeteres.com Viola Di Massimo Artista. Vive e lavora a Roma, la sua ricerca artistica inizia nel 1986, si esprime attraverso la pittura, scultura, scrittura e video art. Crea un movimento dal titolo "Propaganda per la civilizzazione delle masse" in cui raccoglie le opere a carattere sociale come la violenza contro le donne e di genere. Da qualche anno apre il suo studio al pubblico per mostre, eventi e conferenze e da poco tiene un blog : Blogart. Le opere sono visibili su www.arteviola.com