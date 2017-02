In pastella e non: ecco la settimana della cipolla

La settimana della Cipolla (di Cannara) da Pastella. La cipolla di Cannara è riconosciuta come prodotto agroalimentare tradizionale (P.A.T.) dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali italiano. Inoltre la cipolla di Cannara è stata riconosciuta dall'Associazione Slow Food Italia come Presidio fino al 2007 e come Arca del gusto fino al 2008.

Da Pastella, dal 1 al 5 Marzo, potrete assaporare la bontà dela Cipolla di Cannara in tante declinazioni diverse...fritte e non. La cipolla rappresenta, insieme alla Vernaccia di Cannara, uno dei prodotti tipici locali più importanti tanto che dal 1981 è oggetto di una nota festa paesana che si svolge ogni anno a Cannara le prime due settimane di settembre: la Festa Della Cipolla di Cannara.

La coltivazione della cipolla a Cannara ha origini molto antiche e si è sviluppata per la particolare conformazione del suo terreno molto argilloso, abbondante d'acqua con una discreta presenza di potassio (il cui apporto è fondamentale durante la fase di ingrossamento del bulbo) e la scarsa presenza di sostanze organiche che permette di ottenere un prodotto altamente conservabile (serbevole).

I produttori, detti localmente cipollari, sono per lo più a conduzione familiare e tramandano le tecniche di coltura oralmente di padre in figlio, in alcuni casi da oltre 4 generazioni. Sarà la Bottega Sett'Olmi a fornire le bontà umbre a Pastella.