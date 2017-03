Porkocane che abbinamento! In occasione della Settimana della Birra Artigianale il Pork'n'Roll Shop ospiterà le birre di Blag Brewing. Viste le rispettive mascotte, un porco e un cane, gli organizzatori non potevamo che preparare un Hot Dog con wurstel di puro suino e crauti sfumati nella loro birra.



Per tutta la settimana: Panino Porkocane + Dear Bettie American Ipa = 8 euro