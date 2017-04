SetteSekkei alla Galleria Plus Arte Puls

LA MOSTRA - SETTE un numero che diventa protagonista di una mostra originale che riesce a coniugare tradizione e innovazione, semplicità e ricercatezza. Sette poltrone di cartone diventano sette oggetti d'arte. Il classico corredo domestico quotidiano si riveste di straordinarietà e diventa focus artistico. La poltrona in cartone London, è stata la forma scelta per sperimentare il fenomeno di fusione di Arte e Design in Opera Unica, firmato SEKKEI. Dal 27 al 29 aprile, presso la galleria PLUS ARTE PULS sita in Viale Giuseppe Mazzini 1, a Roma, le creazioni di sette artisti sono in mostra con l'esposizione #SETTESEKKEI, organizzata dalla startup Sekkei, l'arte del design sostenibile e curata da Romina Guidelli. Alessandro Costa, Antonio Fiore Ufagra', Riccardo La Monica, Emilio Leofreddi, Carola Masini, Mauro Molle, Stefano Trappolini: questi i nomi dei protagonisti che hanno dato origine alla fusione di design e arte contemporanea per creare l''opera d'arte da abitare'. Oltre ai sette arredi trasformati in oggetti d'arte,sono in mostra una selezione delle opere di ognuno degli artisti, realizzate attraverso il personale alfabeto artistico e la propria specialità tecnica: dalla pittura alla scultura, fino all'installazione. In questa stessa occasione, per la prima volta sarà presentata al pubblico una selezione degli arredi di design in cartone realizzati dall'azienda SEKKEI, l'arte del design sostenibile. Come scrive la curatrice Romina Guidelli: "Unire Arte e Design in Opera Unica prevede la coincidenza di due diverse discipline su unico modello, entrambe partecipi di uno stesso progetto visivo. Il tempo di ideazione del pezzo unico, assegnato all'opera di specialisti del design e professionisti dell'arte, innesca un nuovo momento creativo, artefice di scoperta e motore di contaminazione tra le arti. La poltrona in cartone London, firmata Sekkei, è stata la forma scelta per sperimentare questo fenomeno di fusione. La costruzione del manufatto 'poltrona' ha richiesto ai disegnatori e ai tecnici, impegnati nella progettazione e nella realizzazione, una speciale attenzione che tenesse costantemente conto del successivo e fondamentale intervento degli artisti su medesima creazione. Da questo impegno e dallo studio delle diverse soluzioni è nato un oggetto che ha pienamente assolto la sua funzione d'uso di comoda seduta, ma mantenendo un rigore estetico e una predominanza di zone 'nude' e 'piatte' di puro cartone dedicate ad altre mani esperte, altre idee: quelle degli artisti invitati a intervenire per regalare all'oggetto un'identità di soggetto e plasmare l'opera d'arte da abitare. Su queste basi nasce il progetto SETTE. Abbiamo realizzato Sette poltrone in cartone e le abbiamo affidate alla fantasia e al lavoro di Sette artisti: Alessandro Costa, Antonio Fiore Ufagrà, Riccardo La Monica, Emilio Leofreddi, Carola Masini, Mauro Molle, Stefano Trappolini. Sono nate sette opere d'arte da vivere". SEKKEI - SEKKEI Sustainable Design realizza arredi e complementi di arredo di design sostenibile originali, progettati in modo artigianale e realizzati con un'idea di produzione innovativa. Frutto del saper fare e del saper progettare con le idee, SEKKEI progetta arredi e complementi di arredo nel rispetto di una tradizione tutta italiana, valorizzando materiali di recupero, riuso e riciclo - dal cartone al legno, fino al plexiglass - attraverso un processo produttivo che rende la produzione e i suoi costi realmente "sostenibili".