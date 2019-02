Sette bambine ebree. Un dramma per Gaza

7 bambine, 7 scenari, 70 anni di conflitti. Shoah, Terra Promessa, Israele e Palestina, l’identità, la fuga, la perdita e l’interminabile conflitto arabo-israeliano.

Diritti e privazioni, Terra e religione, Vittime o carnefici. Comprendere, delegare, giustificare e poi demandare. Alla storia, ai poteri più forti. Alla religione. Alle promesse, mancate e disattese.



Cose che non si possono dire e cose che si devono dire.

E alle bambine? Cosa dire alle bambine?

Dille e poi non dirle. E dille ancora.

Nessuna risposta. Solo domande.

Tante, quelle da porci.

Immense, quelle a cui non sappiamo dare una risposta.

Da accogliere, senza scuse e senza giustificazioni.



“Sette bambine ebree” di Caryl Churchill con un linguaggio scarno e intenso, si interroga su un dramma umano, complesso e ancora attuale.

Un dramma corale che chiama gli adulti alle proprie responsabilità.

Tutti.

Da qualunque parte decidano di stare.





“Sette bambine ebree” rientra nella più ampia rassegna “Altri Scenari 2019”, studi sulla drammaturgia contemporanea con 7 nuove produzioni, 5 spazi teatrali e più di 80 interpreti in scena.

Una rassegna ideata e prodotta da MetisTeatro Associazione culturale e laboratorio teatrale.



Per info e prenotazioni:

https://www.metisteatro.it/

prenotazioni@metisteatro.it