Seth Troxler e Franceschino in consolle al Ballroom 2017

Un autentico viaggio danzante che parte da Detroit, arriva a Ibiza, passa per Berlino e atterra a Roma. Sulla consolle di BALLROOM arrivano infatti l’americano Seth Troxler e l’italiano Franceschino, per una serata ad alto tasso di BPM e “buone vibrazioni”.

SETH TROXLER / FRANCESCHINO. Cresciuto artisticamente tra due delle capitali storiche del suono techno, ovvero Detroit e Berlino, Seth Troxler comincia a farsi notare a inizi anni 2000 quando appena sedicenne comincia una carriera da dj che anni dopo lo porterà a girare i principali club sulle due sponde dell’Oceano, e a diventare resident del berlinese Club der Visionäre, oltre che dell’Alte Borse di Zurigo. Remix e tracce a suo nome hanno visto luce su un numero impressionante di etichette, tra cui Spectral, Wagon Repair, Crosstown Rebels, Bpitch Control e Adults Only.

Già allievo di un dj storico della scena romana come Paolo Zerla, Francesco Costantini in arte Franceschino ha suonato ovunque, da New York a Londra, passando per Parigi; ma forse non c’è posto al mondo che descrive meglio la sua ricerca come Ibiza, dove Franceschino frequenta ormai con una certa consuetudine la consolle del leggendario DC10.