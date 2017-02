Setak | 'Round Midnight @Il Margutta jazz festival

Nicola "Setak" Pomponi - Setak, chitarrista e cantautore di origini abruzzesi, che propone sue composizioni originali oltre che classici della musica Folk,Pop,Rock e Blues in chiave personalissima. Il suo Sound rimanda molto all'indie folk californiano, profondo ed introverso al contempo: "Scrivo i testi delle mie canzoni insieme ad un ragazzo londinese con cui suonavo quando ero in Inghilterra; alterno i miei pezzi originali a cover rivisitate di matrice anglosassone. Il repertorio spazia dal pop inglese al folk, blues americano." Il suo brano It won't belong è presente nella colonna sonora del film diretto da Alessandro Lunardelli, Il mondo fino in fondo che ha partecipato fuori concorso anche al Festival internazionale del film di Roma. Sarà accompagnato da Nazareno Pomponi alle Tastiere, Matteo Di Francesco alla batteria e Paolo Grillo al basso. Durante la serata l'artista si racconterà in dialogo con Max De Tomassi, facendo così emergere il suo lato artistico e umano. Drink e sfizi after dinner Costo del biglietto, comprensivo di consumazione: 25€ Prenotazione necessaria info@ilmargutta.bio 06 32650577