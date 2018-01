Sessantotto: MicroMega alla Sapienza a mezzo secolo dall'anno della "contestazione"

Esattamente a cinquant’anni dall’occupazione della facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma, sulla cui scia in pochi giorni sarebbero state occupate quasi tutte le facoltà universitarie in Italia, saranno presentati alla Sapienza i due volumi speciali dedicati da MicroMega al Sessantotto, in edicola dal 25 gennaio.

Il programma

ore 11, Aula I di Lettere

Luciana Castellina, Pancho Pardi, Franco Piperno, Franco Russo ne discutono con le studentesse Camilla Caglioti e Laura Cocciolillo. Dirige il confronto Lucia Annunziata direttore di Huffington Post.



ore 16,30, Aula I di Lettere

Il numero sarà presentato da Andrea Camilleri, Carlo Verdone, Paolo Mieli, Luciana Castellina, Alex Zanotelli, Paolo Flores d’Arcais. Tutti presenti con la loro testimonianza nei due volumi.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Lo speciale di MicroMega

Lo speciale di MicroMega si compone di due volumi indivisibili, 1-2018 e 2-2018, al prezzo eccezionale di 19,50 euro anziché 30 euro. Nei due volumi le testimonianze “il mio Sessantotto” di Andrea Camilleri, Paul Auster, Sveva Casati Modignani Carlo Verdone, Luciana Castellina, Massimo Cacciari, Gian Carlo Caselli Axel Honneth, Eva Cantarella, Nicola Piovani, Anne Wiazemsky Francesco Guccini, Karl Dietrich Wolff, Piera Degli Esposti, Edoardo Boncinelli, Lorenza Carlassare, Loriano Macchiavelli, Renzo Piano, Alex Zanotelli, Letizia Battaglia, Paolo Mieli, Gustavo Zagrebelsky, Todd Gitlin, Francesca Marciano, Martin Walser, Irena Grudzinska Gross, Paolo Flores d’Arcais.

Il confronto a distanza sulla Primavera di Praga, realizzato all’epoca dei fatti tra Milan Kundera, Karel Kosik, e Vaclav Havel e un’intervista inedita a Rudi Dutschke. Inoltre tra i materiali d’epoca la famosa poesia di Pasolini in difesa dei poliziotti e tutta la polemica che ne seguì con interventi di Eugenio Montale, Alberto Moravia Goffredo Parise, Franco Fortini Michel Butor, Guido Piovene françois Revel, Johannes Agnoli il “processo a Moravia” in un confronto diretto tra il grande scrittore e gli studenti delle occupazioni.

Infine una polemica tavola rotonda a vent’anni di distanza dal ‘68, tra Adriano Sofri, Paolo Flores d’Arcais, Gianni De Michelis, Fabio Mussi, Lea Melandri, Ernesto Galli della Loggia, Roberto Formigoni un’ampia rassegna degli articoli dei grandi giornali contro gli studenti con l’appendice di un violento articolo di Indro Montanelli, stralci del quotidiano maoista “Servire il Popolo”, una tavola rotonda tra i leader internazionali (in primo luogo Daniel Cohn-Bendit) e altri materiali dell’epoca.