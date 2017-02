Sergio Cortés: "Michael Jackson tribute". Quello di Sergio Cortés è molto più di un tributo a Michael Jackson. E' un vero show con tanto di coreografie ed effetti speciali. Somiglianza scenica, voce e danza: questi gli ingredienti che rendono lo spettacolo qualcosa di veramente unico, attirando vecchi fan nostalgici del grande re della musica pop, ma anche nuove generazioni, uniti dall’amore per Michael Jackson, la sua musica e le sue canzoni.

Sergio Cortés, il miglior impersonator e sosia riconosciuto a livello mondiale, su palco non si risparmia; le coreografie, eseguite insieme ai ballerini sono precise e scrupolose, ricreate nei minimi dettagli. Non mancano i grandi classici come “Man in the Mirror” “Thriller” “Smooth Criminal” “Heal the World” e tanti altri. Completano lo show i musicisti, potenti ma nel contempo raffinati e rigorosamente live.