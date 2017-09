Le opere di Sergio Cavallerin a Spazio40 Galleria d'arte

Sergio Cavallerin, in questa personale romana, presenta un estratto significativo della sua produzione artistica.



Sergio Cavallerin, vive e lavora a Perugia, dove è nato nel 1957.

Artista poliedrico, ama scandagliare ed approfondire tutte le espressioni artistiche: la pittura in tutte le varie tecniche, la fotografia, ma anche produzioni multimediali, che estendono la ricerca alla musica e alla cinematografia. Ama definirsi un divulgatore dell'arte, ricevendo per questo motivo, nella sua pluridecennale attività artistica, numerosi riconoscimenti, in Italia e all' estero.



Scrive di lui Giorgio Bonomi: “Sergio Cavallerin alterna l’umorismo all’ironia: il primo muove a un sorriso benevolo ed a una presa d’atto del messaggio, la seconda induce anche, dopo il riso, alla riflessione e, possibilmente, al cambiamento (arricchimento) delle proprie idee . (…) Forse più che a Warhol, come hanno detto alcuni commentatori dell’opera di Cavallerin, il riferimento più appropriato ci sembra a Duchamp, al Duchamp della Monna Lisa o de Le violon d’Ingres, ma anche al “metodo” del grande artista francese, consistente nel prelevare da ciò che è dato (l’ambiente reale) un oggetto o un’immagine, decontestualizzandola e ricontestualizzandola in altra forma e in altro luogo. Ancora una volta Cavallerin, con le sue immagini assai “comprensibili” e gradevolissime, spinge l’osservatore ad una riflessione che è linguistica e storica, dato l’alto tasso di concettualismo che pervade la sua opera “.



SERGIO CAVALLERIN

Personale

22 settembre – 1 ottobre 2017

Spazio40 Galleria d'arte – Via dell'Arco di S. Calisto 40 – Roma (Trastevere)

Vernissage 22 settembre – ore 19.00

Orario 12.00 – 21.00 (mercoledi chiuso)

Per info: +39.349.1654628 / spazio40@tiscali.it



http://www.spazio40galleria.it

http://www.sergiocavallerin.com/