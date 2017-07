Sergio Cammariere in concerto a Villa Adriana

Terzo appuntamento tiburtino con la musica cantautorale di Sergio Cammariere che venerdì 28 luglio porterà a Villa Adriana il suo nuovo progetto discografico: IO. Si tratta di un lavoro che raccoglie tutto il suo mondo musicale e che rivive in un concerto dal vivo insieme alla sua storica band, un team di grandi musicisti che da sempre sono al suo fianco: Daniele Tittarelli, Luca Bulgarelli, Amedeo Ariano e Bruno Marcozzi.

Lo spettacolo rispecchia l’animo e l’approccio musicale unico dell’artista, una perfetta combinazione tra intensi momenti di poesia, intrisi di suadenti atmosfere jazz e coinvolgenti ritmi latini che accendono il live con calde atmosfere bossanova. Nella scaletta ci sono i suoi brani più amati, ma trovano spazio anche nuove esaltanti creazioni frutto di una ricerca musicale in continua evoluzione. Cammariere recupera dal baule dei ricordi i suoi successi più acclamati dipingendoli di nuove sfumature: Tempo perduto, Via da questo mare, Tutto quello che un uomo, sono riproposti in un perfetto equilibrio armonico che ne sottolinea l’intensità emotiva.

Le suggestioni del pianoforte svelano la melodia di Dalla pace del mare lontano aprendo la strada ad un ritmo incalzante contaminato di venature latine. E ancora L’amore non si spiega, con il suo testo impegnato e sentimentale in cui la musica sconfina nella poesia, e Cantautore piccolino che chiude il capitolo dei ricordi con vivace autoironia. Immancabili poi i tributi e gli omaggi ai memorabili cantautori che lo hanno ispirato durate la sua carriera per un concerto ricco ed emozionante che non potrà non conquistare il pubblico.