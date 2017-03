"Io", Sergio Cammariere live all'Auditorium. Sergio Cammariere ritorna all’Auditorium Parco della Musica accompagnato dalla sua storica band per proporre al pubblico i brani più amati del suo repertorio e alcuni inediti tratti dal nuovo album “Io” inciso per la Parco della Musica Records, l’etichetta discografica della Fondazione Musica per Roma prodotto in collaborazione con JandoMusic.

La sua musica d’autore sarà un forte piacere emozionale, un viaggio coinvolgente nelle sonorità più raffinate e intense in cui l’artista esprime una forte personalità, tra note jazz, ritmo, canzoni e momenti più intimi di pianoforte solo. Una serata unica, per ritrovare il gusto della grande musica e avventurarsi con l’artista in percorsi di suono senza limiti e senza tempo.