Sere d'estate al Castello: “Lettere a Yves”, lo spettacolo con Pino Ammendola

Sabato 25 luglio, all'interno di "Sere d'estate", festival al Castello di Santa Severa, va in scena “Lettere a Yves”, lo spettacolo con Pino Ammendola e la partecipazione straordinaria di Eva Robin’s.

Saint Laurent, scomparso 12 anni fa, è considerato uno dei più grandi creatori di moda di tutti i tempi Le lettere sono il resoconto di “un’assenza sempre presente”, come dice lo stesso Bergé, perché il ricordo di Yves lo accompagna ovunque: nelle case che hanno abitato, nei giardini di Marrakech, anche dove Saint Laurent, poco incline ai viaggi, non è mai stato. Bergé non tace la fragilità e gli eccessi dell’amico, ma gli riconosce talento e genialità che si sono espressi nella moda. Bergé rievoca il loro primo incontro, il loro amore, i successi

condivisi.

Musiche composte ed eseguite al pianoforte da Giovanni Monti, l’adattamento scenico è di Roberto Piana.

Lo spettacolo avrà inizio alle 21.