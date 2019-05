Serata Reading Novecento di Baricco

L'Associazione Culturale Teatro Trastevere

presenta

Evento Speciale Esclusivamente 8 giugno 2019 ore 21

Teatro Trastevere

via Jacopa de'Settesoli 3, 00153 Roma



Novecento di Alessandro Baricco

Una reading performance a cura di

Francesco Bonaccorso



Con

Francesco Bonaccorso, voce recitante

Antonio Frazzoni, pianoforte



Una nave da cui scendere, una storia da raccontare, un destino scritto nei tasti di un pianoforte. Il capolavoro di Alessandro Baricco da del tu alla nostra passione più profonda, dipingendo un uomo fantastico che sposa così visceralmente la sua essenza da farci paura. È un inno a vivere secondo l’immagine reale del nostro specchio, a guardare noi stessi senza filtri perché solo chi si ama è salvo. L'amico Max racconta la storia di Novecento dapprima con diffidenza, poi con curiosità, infine con amore, arrivando a vestire i suoi panni e a seguirne un esempio che solo abbandonando le remore delle abitudini può realmente capire. La poetica del personaggio lo porterà a stringersi a lui e a commuoversi quando, a forza, dovrà lasciarlo andare via. La strada che ha scelto non è percorribile perché non è per tutti. Solo chi ha il coraggio di lasciarsi rapire fino in fondo dal fascino ineluttabile del “pianista sull'Oceano" può seguirla. Non sei fregato veramente se hai da parte una buona storia e qualcuno a cui raccontarla.



sabato ore 21

prevista tessera associativa

