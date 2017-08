Venerdì 11 e Sabato 12 Agosto 2017 il Museo Geopaleontologico "Ardito Desio" di Rocca di Cave (RM) organizza due serate dedicate alla famosa PIOGGIA DI STELLE dello sciame delle Perseidi.



PROGRAMMA:



11 AGOSTO

- SERATA OSSERVATIVA “Serata Perseidi: pioggia di stelle e osservazione dei pianeti giganti”

ore 21.00-22.30 Primo gruppo

ore 22.30-24.00 Secondo gruppo



12 AGOSTO

giornata appartenente al programma di iniziative “Mirabilia”, promosso dal Sistema Museale dei Castelli Romani e dei Monti Prenestini "Museumgrandtour"

- ore 17.00-18.30 visita guidata alla barriera corallina fossile “Attraverso 100 milioni di anni”

- ore 20.30-21.30 Conferenza “Le notti delle Perseidi: le piogge di stelle cadenti e le comete” del Dott. Maurizio Chirri (Museo Geopaleontologico-Università Roma Tre)

- SERATA OSSERVATIVA “Serata Perseidi: pioggia di stelle e osservazione dei pianeti giganti”

ore 21.00-22.30 Primo gruppo

ore 22.30-24.00 Secondo gruppo



Le serate osservative prevedono l'osservazione del cielo sia ad occhio nudo che tramite l'utilizzo di telescopio e binoscopio, presso l'osservatorio del museo.





---------------INFORMAZIONI IMPORTANTI--------------------



°°°°°°°°°°°°LA SERATA NECESSITA DI PRENOTAZIONE AL SEGUENTE LINK°°°°°°°°°°°°:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-serata-perseidi-pioggia-di-stelle-e-osservazione-dei-pianeti-giganti-36578946614





APPUNTAMENTO: davanti all'ingresso del Museo, piazza della Torre 11, Rocca di Cave (RM) agli orari indicati.



COSTI: 6 € (i bambini fino a 7 anni entrano gratis).





Si consiglia fortemente abbigliamento adeguato all'alta quota (l’osservatorio si trova a circa 1000 m di quota).



IN CASO DI CIELO COPERTO la serata si svolgerà all'interno del planetario, con un cielo virtuale e proiezioni suggestive.

IN CASO DI MALTEMPO MOLTO FORTE LA SERATA POTREBBE ESSERE ANNULLATA. E' sempre opportuno verificare le eventuali comunicazioni sulla pagina Facebook del Museo https://www.facebook.com/ MuseoRoccadiCave/.





Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci







Segreteria Museo: 3299864826 (Dott.ssa Ludovica Ruggiero)



Pagina facebook: https://www.facebook.com/MuseoRoccadiCave/



Email: museo.roccadicave@uniroma3.it



Web: http://host.uniroma3.it/musei/arditodesio/museo/