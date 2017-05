Serata per la Casa Refuge LGBT ricordando Silvia Capasso

Per il 17 maggio, Giornata mondiale contro l'omofobia, la Croce Rossa di Roma ti invita alla serata in memoria di Silvia Capasso, cantautrice e grande sostenitrice dei diritti Lgbt, venuta a mancare improvvisamente alla fine del 2016. Nel comprensorio di via Ramazzini presso la Sala Solferino si svolgerà una serata artistica con il contributo di amici e sostenitori della cantante per poter insieme dare sostegno al progetto Refuge LGBT, la casa famiglia che ospita ragazzi vittime di violenza e discriminazione. Partecipano: Valentina Persia; Francesco Perri; Roberto Tagliaventi; Claudio Iemme; Adriana Volpe; Giuseppe Ricca; Lorenzo Lepore; Carolina Russi Pettinelli; Daniele Coletta; Manuel Aspidi; Nicola Gargaglia; Marco Profeta; Coro Polifonico INGRADO; Ragazzi dell'Accademia CTC (Casa del Teatro e del Cinema). Presenta Silvia Gavarotti