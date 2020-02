Serata Omicidio al Cometa Off

Su un sito web compare una misteriosa inserzione: giorno, ora e indirizzo in cui un delitto avrà luogo. Immaginate se quell’indirizzo fosse casa vostra. Uno scherzo?!





Un omicidio viene preannunciato su internet. L’assassino comunica giorno, ora e luogo in cui verrà commesso il crimine. L’indirizzo risulta essere quello di una giovane donna che non prende sul serio la vicenda. Eppure la sera in questione si recano sul “luogo del delitto” alcuni ospiti inattesi, ognuno spinto da motivazioni diverse. Così il giallo si tinge di rosa e si fa commedia. Tuttavia apparentemente nessuno comprende la ragione di preannunciare un omicidio su internet, tantomeno la padrona di casa. Fa parte del gioco. L’assassino ha costruito un piano perfetto e, nonostante l'atmosfera apparentemente innocua, il misfatto si compirà. Il cadavere sarà sotto gli occhi increduli di tutti. Come scoprire la verità? Un giallo a tutti gli effetti, dove i cultori del genere ritroveranno succulente allusioni a più di un’opera di Agatha Christie (“Macabro Quiz” e “Un delitto avrà luogo”) e dove, al tempo stesso, la comicità fa da padrona senza nulla sottrarre al gioco ad incastro del mistero da risolvere. E quando i fatti volgeranno al peggio, sfuggendo imprevedibilmente di mano ai presenti, quel gioco comico e mortale esigerà una soluzione. Chi ha premeditato il tutto? Perché? E come l’assassino è riuscito a tessere le fila della sua “Serata omicidio”?