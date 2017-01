E' Oasis mania: c'è Definitely Maybe - Al Planet Roma è Oasis mania: il 20 gennaio c'è infatti OASIS - Definitely Maybe. Documentary • Live act • Exposition •

Questo il programma della serata:

- 22:00: Apertura cancelli

- 22:45: Proiezione del documentario Definitely Maybe su Maxischermo (per prenotazione posti a sedere consigliamo di inviarci un messaggio privato)

- 00:00: Supersonic - Oasis Tribute Band

- 01:00: The High Flying Band

- 02:00: Dj set Brit Pop / Rock

- 04:00: Fine

Modalità d'ingresso: In lista: 10 € con birra inclusa; Fuori lista: 10 €