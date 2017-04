Serata Lustrascarpe, la musica popolare romana al BQB

Giovedì 13 e 20 aprile, ore 21.30, Valentina De Giovanni con Gabriele Elliott Parrini sono in scena con la Serata Lustrascarpe al Baronato Quattro Bellezze. Voce e chitarra danno vita alle atmosfere di una Roma che non c'è più, con un repertorio di musica popolare che spazia dagli anni '20 agli anni '70: Gabriella Ferri, Pasolini, Tenco, Garinei e Giovannini e tanti ancora. Teatro canzone che nasce da una ricerca approfondita su fonti e vecchie registrazioni. E due pezzi rispolverati dalla tradizione, caduti nel dimenticatoio negli ultimi decenni. «Tra i lustrascarpe - racconta Valentina De Giovanni - c'è chi puliva con il Brunello, chi con lo champagne, e chi con lo sputo. Noi l'alcool preferiamo farvelo bere ma vi mandiamo via con tanto di scarpe lucide. Questo significa il nome». Il duo musicale e artistico, che si è incontrato durante una rappresentazione teatrale nel 2010, collabora stabilmente da un paio di anni, portando in giro, non solo per la capitale, la passione per una romanità scomparsa, che sta rivivendo una intensa stagione di riscoperta e interesse. Valentina De Giovanni, attrice, cantante e interprete di musical nazionali, appassionata del genere fin da giovanissima, con un album in arrivo nel 2018 per l'etichetta Parodoi, si è classificata nel 2016 terza al premio Daolio con 2 brani inediti. Collabora con la Conventicola degli Ultramoderni e lavora nello spettacolo Dignità Autonome di Prostituzione. Gabriele Elliott Parrini è chitarrista, cantante, arrangiatore e compositore di colonne sonore. Fa parte del gruppo dei St. Peter Stones insieme a Edoardo Pesce. Lo storico Baronato Quattro Bellezze, ad un anno e mezzo dalla riapertura con la nuova gestione, conferma la sua vocazione sperimentale e culturale: mostre d'arte contemporanea, letture, presentazioni di libri e riviste e concerti ne animano le serate. «Abbiamo raccolto la sfida di mantenere lo spirito del locale aggiungendovi la nostra visione e il nostro amore per l'arte in ogni sua espressione, oltre alla passione condivisa per il buon vino e il buon cibo» (BQB). Info: Serata Lustrascarpe: Valentina De Giovanni con Gabriele Elliott Parrini Musica popolare romana: voce e chitarra Giovedì 13 aprile 2017 ore 21.30 Giovedì 20 aprile 2017 ore 22.00 Baronato Quattro Bellezze, Roma Via di Panico 23, Roma info@baronatoqb.gallery | 06.45548220 Ingresso gratuito Orari apertura: da martedì a domenica ore 12.00-24.00