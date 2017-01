Serata in Romanesco - da Trilussa a Pasolini - per Ridere e Riflettere

Una Serata Comica, tagliente, ironica e non solo, passando per i più Grandi Autori che hanno vissuto la Roma delle diverse epoche storiche (troveremo brani di Belli, Petrolini, Cesare Pascarella e tanti tanti altri…) e che attraverso le loro opere ci hanno restituito una visione del mondo segnata dal quel caratteristico linguaggio che la distingue, fonte di infinita espressività e ironia: il Romanesco. Una Serata All'insegna Della Comicità e Della Leggerezza, in cui Il Riso farà da padrone e La Riflessione da compagna.