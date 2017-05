"Pocaluce c'ha visto lungo” serata in ricordo dell'artista Marcello Blasi

Marcello Blasi, alias Pocaluce Smallights, Sicello Blamar, Amilcare Persichetti.... Un fratello, un compagno, uno di noi. A qualche anno dalla scomparsa intendiamo ricordare la figura di Marcello pocaluce attraverso quello che ha scritto, cantato, suonato, illustrato, ideato, montato, fatto e disfatto... il più possibile lontani da intenti commemorativi fini a se stessi, ma con lo scopo di ripercorrere la sua esperienza di vita unica e irripetibile da diversi punti di vista, la valorizzazione della quale siamo convinti possa fornire utili e piacevoli arricchimenti alla vita di tanti altri, oltrechè a noi stessi. Una vita intensa e piena di cose, in tempi diversi sempre all'avanguardia sul piano dell'agire politico, in quello letterario e musicale, delle arti visive. Alcuni frammenti della sua esperienza di vita hanno lasciato il segno e sono parte costitutiva indelebile del nostro patrimonio politico e culturale. Sul piano politico, dal 68 in poi, è stato tra i protagonisti delle vicende della sinistra rivoluzionaria romana, dalle sezioni territoriali di base prima alla nascita dell'autonomia romana poi; sul piano artistico e delle arti visive, con i suoi lavori e le installazioni che animavano le esposizioni negli anni '70/'80. In seguito su quello più propriamente letterario e musicale, con i suoi racconti brevi e le vicende della band dei Move, tra le esperienze musicali più interessanti della scena underground degli anni '80 a Roma. Giusto 40 anni fa infine, con Dario Paccino, Tano D'Amico e Piergiorgio Maoloni, realizzava il volume fotografico "è il '77", la pubblicazione che senza parole e neanche una didascalia, meglio di altre ha raccontato la realtà di quella formidabile stagione di lotte. "Essere felici è come sognarti dall'esterno dei tuoi occhi...Pocaluce...c'ha visto lungo". Programma dell'iniziativa: Dalle 19:00: aperitivi, installazioni, sculture, video, cena, reading, fotografia, live painting, live set , dj set. Sul palco e/o in consolle e/o al microfono per un'incursione poetica: Band Made Of Send - I Magneti - I Geki - Paolo Taballione - SuOnOmOnO - C. Rea Duka - Giovanni Mastrangelo - Alfredo Salerni - Tano D'Amico - Aladin - Seko Beat ENTRATA A SOTTOSCRIZIONE Il Forte Prenestino è un centro sociale occupato e autogestito dal 1986. E' un centro sociale, un luogo di socialità, incontro, divertimento e organizzazione del tempo collettivo, di scambio di idee, visioni, energie e di saperi. Il Forte sperimenta un'organizzazione del proprio spazio e delle proprie attività basata sulla libera associazione di individui uniti/e da una progettualità e da un'etica condivisa. E' per questo che il forte sperimenta il non-lavoro e modelli di vita autogestiti, sperimenta un'altra socialità e un'altra economia perché è parte una realtà immensa e variegata, di chiunque combatta ogni giorno perchè sia possibile un altro mondo, fatto di individui liberi/e uguali e solidali. Per questo il forte è antifascista, antisessista, antirazzista, antiproibizionista.