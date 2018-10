Dagli Eiffel65 a Corona: c'è 2000 Mania

Dagli Eiffel65 a Corona, passando per Marvin e Prezioso: al Circolo degli Illuminati arriva 2000 Mania.

Scarpe comode e tirati a lucido: venerdì 5 ottobre il locale di via Libetta si trasforma in un Juke Box con il meglio della musica anni 2000. Tutte le hits e le colonne sonore della vostra adolescenza in una notte da ballare senza sosta.