Serata Flamenco alla Libreria Spagnola

Tarde de Flamenco/Serata Flamenco Venerdì 21 aprile alle ore 19.00 avremo il piacere di ascoltare del flamenco puro in compagnia dei Rumberos della Certosa e di un bicchiere di vino. Vi invitiamo a immergervi in questo viaggio musicale attraverso i suoni e i palos del flamenco, come la Rumba, le Alegrías, le Bulerías e i Tangos. Ci faranno compagnia in questa magica serata la chitarra flamenca di Rafael Arias e le percussioni di Andrea Fenu. I Rumberos della Certosa nascono dall'incontro tra due musicisti meridionali, uno andaluso e l'altro calabrese, che attraverso il linguaggio musicale del Mediterraneo sono legati da una profonda amicizia. Il loro repertorio propone diversi generi della tradizione classica del flamenco, come Alegrías, Tangos, o il canto di andata e ritorno tra Spagna e Ispanoamerica più amato al mondo, la Rumba. Rafael Arias: chitarra flamenca Andrea Fenu: cajón flamenco Dove e quando: venerdì 21 aprile, ore 19.00, Via di Monte Brianzo, 60, Roma Ingresso: 10 euro per i soci di Tinta Hispana ***Se ancora non sei socio puoi iscriverti all'associazione con un costo di 5 euro per la tessera, oltre al biglietto d'ingresso, e potrai partecipare a tutte le attività organizzate da Tinta Hispana. Lo spazio è limitato: Per prenotare il tuo posto puoi pagare anticipatamente con bonifico bancario o puoi passare personalmente alla Libreria Spagnola, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 14.00, e il pomeriggio di mercoledì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Inviaci una mail a info@tintahispana.it con oggetto "Serata Flamenco" o chiamaci al +39 338 590 0707.