E’ attesa per domenica 30 settembre dalle ore 20.00 la serata conclusiva del Casale Caletto Festival - Periferie e Cinema, in questa occasione l’Associazione Trousse presenterà il corto “I Mestieri del Cinema”, il documentario “Dossier Periferie” ad opera della Commissione Parlamentare sulle Periferie ed il film cult “Il più grande sogno” di Michele Vannucci con Mirko Frezza e Alessandro Borghi.



L’evento - che offre all’omonimo quartiere romano con il secondo indice di disagio sociale ed economico più alto della città un’occasione di incontro e confronto con le arti e lo spettacolo - è dedicato particolarmente alle giovani generazioni e ha il preciso obiettivo di dare un’opportunità di riscatto alla periferia romana.

Gli appuntamenti della serata si terranno presso il Centro Culturale Casale Caletto (Via di Cervara 200, Roma) e prenderanno il via in maniera particolarmente significativa con la proiezione del cortometraggio “I Mestieri del Cinema”, il cui produttore esecutivo è Giorgio Granito per l’ Associazione Trousse. Il film è il frutto del lavoro collettivo dei partecipanti al workshop “Cinema e Periferie - i Mestieri del Cinema”, tenutosi da maggio a giugno di quest’anno con le supervisioni alla regia di Adamo Dionisi (Tutti i santi giorni di Paolo Virzì, Pasolini di Abel Ferrara, Suburra di Stefano Sollima, Dogman di Matteo Garrone), alla produzione di Mirko Frezza (Il più grande sogno di Michele Vannucci, Riccardo va all’Inferno di Roberta Torre, Quanto basta di Francesco Falaschi, Dogman di Matteo Garrone), alla sceneggiatura di Vanessa Cremaschi e con, tra gli altri, gli interventi dei docenti Alessandro Valori, Raffaele Vannoli e Lidia Vitale. Durante il workshop sono state poste le basi per una comprensione piena degli aspetti artistici e produttivi della professione cinema fino ad arrivare, con il fondamentale apporto di tutti gli artisti partecipanti, alla innovativa produzione del corto che vanta le musiche di Vanessa Cremaschi in collaborazione con La Scelta.



Seguiranno le proiezioni di “Dossier Periferie”, un documentario ad opera della Commissione Parlamentare sulle Periferie e del lungometraggio “Il più grande sogno” di Michele Vannucci. Il film, premiato nel 2017 con il 3 Future Award ai David di Donatello, è stato girato proprio a Casale Caletto e vede nel cast Alessandro Borghi, che narra la vera storia di riscatto sociale di Mirko Frezza qui in veste di protagonista, oltre alla presenza di numerosi abitanti del quartiere in veste di attori.



La manifestazione Casale Caletto Festival: Periferie e Cinema è realizzata dall’Associazione Trousse in partenariato con Accademia Togliani qui patrocinata e sostenuta dalla SIAE - Società Italiana degli Editori e degli Autori ed del Mibact - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e in collaborazione con il IV Municipio di Roma Capitale, del Comitato di Quartiere Casale Caletto, dell’ Associazione Casale Caletto e della Associazione V&C.



Casale Caletto Festival – Serata Conclusiva

Domenica 30 settembre 2018, dalle ore 20.00.

Centro Culturale Casale Caletto, Via di Cervara 200 (zona Tiburtina – Cervara – La Rustica), Roma

Ingresso gratuito



Programma:

-Proiezione del Cortometraggio “ I MESTIERI DEL CINEMA”

-Proiezione del documentario “Dossier Periferie”

-Proiezione del film ”Il più grande sogno” di Michele Vannucci.



