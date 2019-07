Speciale serata astronomica ad Albano

All’Anfiteatro romano di Albano Laziale torna l’appuntamento con le stelle d’estate. Mercoledì 31 luglio nella splendida cornice archeologica della cittadina castellana si svolgerà la speciale serata astronomica con planetario e telescopi a cura dell’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” – APS. L’evento, di grande impatto emozionale, si inserisce nell’ambito dell’Anfiteatro Estate 2019, manifestazione culturale organizzata dall’Assessorato alla Cultura, Turismo e Spettacolo del Comune di Albano Laziale con la collaborazione dell’agenzia “AB Management”.



I partecipanti all’evento, a partire dalle ore 20:00 e fino alle 24:00, potranno assistere agli spettacoli multimediali nel Planetario itinerante dell’Associazione, in grado di ospitare fino a 40 persone. All’interno della grande cupola gonfiabile di 7 metri di diametro gli esperti operatori dell’ATA mostreranno il cielo del mese, con l’ausilio di video immersivi a 360°.



Nella stessa serata la magia della proiezione di filmati astronomici si fonderà con l’osservazione diretta e guidata di tutti gli oggetti celesti visibili a occhio nudo e con i telescopi. Gli operatori dell’Associazione condurranno il pubblico in un viaggio tra le gemme del cielo estivo, alternando l’osservazione agli strumenti all’excursus sulla millenaria storia delle costellazioni e dei miti che spesso le accompagnano.



Tanti gli oggetti celesti sui quali sarà possibile puntare gli occhi. Per quanto riguarda i pianeti, oltre a Giove, che culmina a sud nel corso delle prime ore della notte, e al fascinoso Saturno, il pianeta con gli anelli, sarà possibile osservare Marte, che si accinge però a lasciare il cielo serale, sempre più basso sul cielo occidentale. A dominare il cielo è il “triangolo estivo”, formato dalle tre stelle brillanti Vega, Altair e Deneb, che fanno parte delle costellazioni della Lira, Aquila e Cigno rispettivamente. Non particolarmente appariscente è la costellazione della Bilancia, mentre inconfondibile è la sagoma dello Scorpione con al centro la rossa Antares. A sud – est possiamo riconoscere il Sagittario, la cui posizione ci indica la direzione del centro della Via Lattea, la nostra Galassia. Allontanandoci dall’eclittica, alta nel cielo notiamo la stella che rivaleggia in luminosità con Vega: si tratta di Arturo, nella costellazione del Bootes.



⇒ Contributo per l’accesso al Planetario: 5 euro; osservazione ai telescopi: gratuita



Per partecipare agli spettacoli nel Planetario è necessario prenotarsi (ENTRO le ore 12:00 di mercoledì 31 luglio) inviando mail a segreteria@ataonweb.it e specificare il turno di preferenza (ore 20:00, ore 21:00, ore 22:00, ore 23:00)