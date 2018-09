Pezzi da Novanta: c'è Prezioso in consolle

All'Ex Dogana torna l’happening dedicato alla italo dance anni '90, e questa volta il locale di San Lorenzo ospita il leggendario dj e producer Giorgio Prezioso.

Dalle collaborazioni con Jovanotti, passando per la residenza fissa su Radio Deejay, fino alle dance hits mondiali come 'Tell Me Why' e 'We Rule the Danza', una colonna portante della italo dance , mixerà dischi tutta la notte nella cornice dello Scalo San Lorenzo.