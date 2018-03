Le Sette parole di Cristo in croce sono l'insieme delle parole che Gesù pronunciò sulla croce, raccolte in altrettante frasi presenti nei racconti della Passione dei quattro Vangeli.



L’opera di Michael John Trotta Septem Ultima Verba è un viaggio corale in sette movimenti attraverso la Passione di Cristo.

Offre una storia “potente”, un susseguirsi di emozioni mozzafiato, dall’intima tenerezza al maestoso trionfo.



Il lavoro è un gioiello raro, energico ed emotivo sia in ambito liturgico che concertistico.



Un punto di riferimento nel suo genere questa composizione dell’americano Trotta, compositore magistrale, sensibile ed espressivo.



Eseguita alla Carnagie Hall nel 2017.

Prima esecuzione a Roma.

Ingresso libero e gratuito.