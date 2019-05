I Sepolcri di Via Statilia (apertura straordinaria)

Un sito poco conosciuto a due passi da Porta Maggiore: visiteremo un’interessante area funeraria di età repubblicana situata lungo l’antica Via Celimontana. Grazie a un permesso speciale accederemo all’interno del sito per conoscere i proprietari del sepolcro, gli usi e i riti funerari dell’antica Roma. Completeremo il nostro percorso arrivando a Porta Maggiore, di cui ripercorreremo la storia e scopriremo l’origine dell’adiacente Sepolcro di Eurisace, una tomba molto particolare di un fornaio del I secolo a.C.

INFORMAZIONI GENERALI

Appuntamento : h.16.45 in Via Statilia, angolo Via Santa Croce in Gerusalemme.

Quota di partecipazione: visita guidata €8 (Soci), €10 (non Soci)+biglietto di ingresso al sito: gratuito possessori MicCard, oppure €4(intero) €3 (ridotto).

PER PARTECIPARE

Per partecipare alle nostre attività è necessario prenotarsi, indicando i nominativi dei partecipanti, con una delle seguenti modalità:

- inviare una mail a : pan.archeologia@gmail.com

- telefonare (o inviare un messaggio) al numero: 393 31 00 313

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci!

Lun-Ven h. 15-19.00

Sab h. 9.30-18.30