"Semplice Lucio" omaggio a Battisti e Dalla

COMBATTIAMO IL CYBERBULLISMO CON LA MUSICA E IL DIALOGO. Concerto dedicato a Lucio Battisti e Lucio Dalla

Il 19 giugno presso la Sala Santa Cecilia all’Auditorium Parco della Musica in Roma è in programma il concerto “Semplice Lucio”, che vedrà reinterpretate le musiche di Lucio Battisti e Lucio Dalla. Lo spettacolo, che avrà inizio alle ore 21, sarà presentato dal famoso attore e doppiatore Pino Insegno.

A interpretare le canzoni dei due grandissimi cantanti sarà la Orchestra Sinfonica Universale Italiana diretta dal Maestro Dario Zannini Quirini e con Giandomenico Anellino come chitarra solista. Tanti altri ospiti saranno presenti, da Steve Norman (of Spandau Ballet), Dj Claudio Ciccone Bros.,Guido Planeta ,Martina Attili, Briga, Gianfranco Butinar, Dreams in Progress, L’Orchestraccia, Amedeo Minghi, Roberto Pambianchi, Povia.



Semplice Lucio è un omaggio a Lucio Dalla e Lucio Battisti, un’occasione per ricordarli in una serata che affronterà il delicato tema del cyberbullismo. Il concerto è a sostegno della Fondazione Italiana Cuore e Circolazione, fondazione senza scopo di lucro che promuove e sostiene la ricerca scientifica nel settore delle malattie cardiovascolari.

Il Cast si arricchirà di altri ospiti....

Gallery