Selva in festa: un villaggio tra sagre, birra e spettacoli

Selva in Festa è una sorta di villaggio vacanze a km 0. Sette giorni di divertimento ed intrattenimento, dal 30 luglio al 5 agosto tutti i giorni dalle ore 16:00 presso il polo fieristico "ExPo" del centro commerciale La Selva in Via Chiesa Nuova 1 – Sora (FR)



Giochi popolari, attività ricreative, fitness, balli, gastronomia, fiumi di birra fresca, spettacoli, intrattenimento musicale, shopping, area attrezzata bimbi gratuita e ampio parcheggio che costeggia l’intera struttura.

Ogni sera una sagra diversa, nelle quali verranno proposte prelibatezze regionali e non. Ingresso libero e gratuito.



Per info

Shop & Service

348.4001516 oppure 393.9887574