Sei tutto l'indie Fest al Monk

Sei tutto l'indie di cui ho bisogno e il MONK Roma sono lieti di annunciare la prima edizione del “Sei tutto l’indie Fest”, che andrà in scena il 13 maggio 2017.

La più grande e seguita community online sulla musica indipendente italiana in collaborazione con la più attiva realtà culturale della Capitale daranno vita ad una serata di grande festa, un’occasione per la community per radunarsi, conoscersi, divertirsi e condividere insieme ore di musica live.

IL CALENDARIO DELLE ESIBIZIONI:

Salotto di MONK (opening show gratuito)

▶ COMODONE – LIVE NOIA DISCHI DAL DIVANO

Il salotto del Monk diventerà per una sera casa di Noia Dischi, etichetta romana baluardo dell'indie: in un'atmosfera intima e confidenziale, Chiara Monaldi e G. Catanzaro racconteranno le loro storie storte, sotto forma di canzoni, mentre il pubblico bisbiglierà e degusterà superalcolici.

Sala concerti (ingresso a pagamento)

▶ Portobello Sound

▶ Mòn (Zama release party)

▶ Mary in june

▶ Pinguini Tattici Nucleari

▶ DJ SET: LEOPARDI

"Nel corso delle prossime settimane - assicurano gli organizzatori - verranno annunciate ulteriori sorprese".