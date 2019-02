Mi sei scoppiata dentro al cuore": omaggio a Mina

Spettacolo musicale a una voce sola, narrato, recitato e cantato da Alessandro Fontana, MI SEI SCOPPIATA DENTRO AL CUORE sarà in scena al Teatro Tor Bella Monaca il 20 febbraio alle ore 21. Il testo è di Olga Garavelli, da un’idea di Alessandro Fontana, regia Elisabetta de Vito, Ciro Scalera.



MINA: le canzoni, un’epoca, una storia. Mina è la ragazza del boom: non canta, urla. È troppo alta, ha i fianchi troppo stretti, le gonne troppo corte, le magliette troppo aderenti, troppo naso, troppo trucco, guadagna troppo, è troppo giovane. Urla Nessuno, canta Mille Bolle Blu, Zebre a pois, Tintarelle di luna. Solo in scena un attore, cantante e narratore percorre questa materia emotivamente incandescente mentre, chiamate dalle parole e dalle canzoni, scorrono, proiettate attorno a lui, immagini che escono dai ricordi, che rappresentano sensazioni e ci propongono un passato ancora vivo e presente. Una canzone per riprendere il filo, un ricordo che ci conduce di nuovo insieme sulla stessa strada e poi… e poi…e poi…

È il 1978, Mina si mostra nuovamente in pubblico per una serie di concerti a Bussoladomani. Canta “Ancora, ancora, ancora”, “Stasera io qui”, “Non può morire un’idea”. Un successo straordinario, ma è l’ultima volta. Mina, anche lei, non gioca più.

Le canzoni sono raccolte nel CD “Mi sei scoppiata dentro al Cuore”. Il ricavato della vendita del CD sarà devoluto al C.N.M.R. (Centro Nazionale Malattie Rare).



mercoledì 20 febbraio ore 21

spettacolo musicale a una voce sola, narrato, recitato e cantato da Alessandro Fontana

testo Olga Garavelli

da un’idea di Alessandro Fontana

regia Elisabetta de Vito, Ciro Scalera



BIGLIETTI

intero 10,50 Euro

ridotto 8,50 Euro

giovani 7,00 Euro

invalidità 5,00 Euro

diversamente abili 2,50 Euro

prezzo speciale GIFT CARD 7,50 Euro



info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it