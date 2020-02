Sei personaggi in cerca d'attore al Teatro L'Aura

Sei personaggi in cerca d'attore, “ovvero il giallo del giallo”, arriva dal 12 al 15 marzo 2020 al Teatro L'Aura di Roma.

Un errore di commedia scritta e diretta da Emilia Miscio, con Simone Giulietti, Gabriele Vender, Ambra Lucchetti, Emma De Nola, Fabio Mascaro, Massimo Folgori, Licia Pacella, Francesca Visicaro, Barbara De Nardis, Emanuele Grassetti.

Una Compagnia Teatrale si trova in teatro per l’ennesima replica di uno spettacolo: un giallo ambientato negli anni ’30 in Inghilterra. A seguito della presunta morte di uno degli attori, questo viene sostituito all’ultimo momento dal fonico, che si offre di interpretare il ruolo mancante. Allo stesso tempo, la regista si offre di sostituire il fonico in cabina regia. Naturalmente il fonico, non essendo un attore, e non avendo la memoria delle battute e dei movimenti in scena, creerà il panico fra gli attori, che porteranno avanti lo spettacolo con un’ansia sempre più crescente, per cercare di rimediare agli errori e alle mancate battute del fonico, attraverso suggerimenti in scena e battute dette a mezza bocca. La regista non sarà da meno: sbaglierà tutte le tracce musicali e tutti i piazzati luce e anche qui gli attori saranno costretti, con enorme fatica a portare avanti lo spettacolo, improvvisando battute ad hoc per adattarsi alle varie situazioni impreviste. Una commedia dunque piena di errori, in cui gli attori a tutti i costi andranno avanti per portare a conclusione lo spettacolo.

NOTE DI REGIA

Lo spettacolo – portato in scena dalla Compagnia Teatrale Sogni di Scena – è strutturato con l’idea della “commedia nella commedia”: da una parte la vita in teatro degli attori poco prima di andare in scena, dove ci si scambia quattro chiacchiere per allentare la tensione, qualche battuta o risata, e dove ci sarà da risolvere il giallo di un attore che all’apparenza si crede sia morto; dall’altra parte lo spettacolo interpretato dagli attori – un giallo inglese ambientato negli anni ’30 – dove il tenente francese Chardonnay è stato chiamato per risolvere un caso di omicidio in casa Powell.

Tra domande ed indizi, il tenente cercherà di risolvere il mistero per capire chi fra i membri della tenuta sia l’assassino. Due gialli dunque – due presunti omicidi che danno vita al sottotitolo dello spettacolo “il giallo del giallo”.

“Sei personaggi in cerca d’attore”- il cui titolo richiama la famosa opera pirandelliana – è anche un errore di commedia, dove l’attore che si “cerca” è quello che non c’è – perché pare sia morto in camerino e quindi sostituito da un attore improvvisato – il fonico, che darà luogo, insieme all’incompetenza tecnica della regista, ad una serie di errori che creeranno situazioni comiche ed esilaranti, mettendo a dura prova gli attori che cercheranno di rimediare, per quanto possibile, alle battute sbagliate o non dette del fonico, alle luci e ai suoni sbagliati o che non vengono azionati da parte della regia.

Uno spettacolo che non vorremmo mai nella realtà accadesse, che incarna l’insieme delle paure e le angosce che gli attori e gli addetti ai lavori non vorrebbero mai si verificassero, e tutti quei modi, anche bizzarri, che gli attori presi dal panico improvviserebbero se fossero costretti a nascondere errori anche palesi che stanno accadendo in scena, perché per l’attore, come per l’autore o il regista, lo spettacolo che va presentato al pubblico deve essere sempre perfetto ogni sera e perché come sempre qualunque cosa accada…. lo spettacolo deve andare avanti.