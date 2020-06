segreti e simboli nella roma di pietra

Una passeggiata originale per andare alla scoperta di alcuni segreti e simboli che sono celati nella “Roma di pietra”. Nel cuore della città infatti, sono impressi nelle facciate di chiese e palazzi o nelle decorazioni di fontane, alcuni animali, oggetti ed esseri misteriosi che celano dei significati ben precisi, che cercheremo di decifrare insieme. Ciò che ad un primo sguardo può sembrare solo una semplice raffigurazione, è sempre in realtà un messaggio ben preciso che i nostri antenati hanno lasciato come perenne memoria. Vi sorprenderà scoprire un altro volto di Roma, quello meno noto e più suggestivo, fatto di segreti e simboli.



Quando

Sabato 27 Giugno 2020 ore 18:00



Dove

Piazza di San Luigi dei Francesi, all’ingresso della chiesa



Costi

Quota di partecipazione euro 10 a persona, euro 2 under 6 (comprensivo del noleggio degli auricolari riceventi). La prenotazione è obbligatoria.



Linee guida per lo svolgimento delle visite guidate

(emergenza COVID19 – Ordinanza del Presidente Regione Lazio 27 Maggio 2020, n. Z00043)

- Uso obbligatorio della mascherina per la guida e per tutti i partecipanti (adulti e minori).

- Rispetto delle regole di distanziamento interpersonale e del divieto di assembramento; obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra tutti i partecipanti non congiunti.

- Ricorso all’igiene delle mani (con o senza guanti) per le pratiche di iscrizione (compilazione modulo) e pagamento.

- Si suggerisce la modalità di pagamento online tramite bonifico bancario da effettuarsi all’atto della prenotazione.

- Si suggerisce la compilazione del modulo di iscrizione e/o rinnovo tessera associativa con invio tramite email da effettuarsi all’atto della prenotazione.

- Noleggio obbligatorio degli auricolari riceventi per ascoltare la spiegazione della guida. Gli auricolari verranno sanificati prima e dopo l’uso; gli auricolari sono monouso. Chi desidera, potrà portare e usare i propri auricolari personali.

- Le visite guidate sono organizzate solo con piccoli gruppi di partecipanti.

- La prenotazione alle visite guidate è obbligatoria; l’associazione dovrà inoltre mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 30 giorni (nel rispetto della normativa sulla privacy), in modo da fornirlo a chi di competenza per accertamenti e/o controlli in caso di richiesta.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/segreti-simboli-roma-pietra/

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...