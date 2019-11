"Segni piccanti", seconda edizione della Festa del Peperoncino

Torna, dall'8 al 10 novembre, a Segni (provincia di Roma) "Segni piccanti", una festa tutta dedicata al peperoncino.

La Festa del Peperoncino a Segni

Un appuntamento piccante per tutti gli amanti della spezia che sarà l'occasione per ammirare varietà di peperoncini laziali, per assistere a show cooking, per prendere parte a pranzi e cene "piccanti" alla scoperta dei prodotti del territorio. Presente alla manifestazione anche il Guinness World Record 2018 'Jack Pepper'.

Segni piccanti sarà inoltra vivacizzata da un mercatino dell'agricoltura e dell'artigianato lepino, da una mostra fotografica sulla biodiversità floristica del posto. Sarà inoltre possibile avventurarsi in una passeggiata in Nordik Walking (con le bacchette) alla scoperta del centro storico.

Prevista, sabato sera, la Jam session: "Portate i vostri strumenti e lasciatevi trasportare dalla musica", si legge sulla locandina ufficiale dell'evento. E, ancora, giochi di legno per grandi e piccini, corsa dei maccaruni con premiazione e tanti altri momenti di folklore e divertimento, da venerdì 8 a domenica 10 novembre.