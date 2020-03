Segni particolari eros, mostra fotografica

SEGNI PARTICOLARI - EROS



Una mostra fotografica per raccontare Roma attraverso i suoi tratti meno convenzionali.



Dopo il successo della prima edizione, torna Segni Particolari, che quest'anno si immerge nel Desiderio, raccontando in modo dissacrante i lati più erotici, provocatori, disinibiti e gustosi di questa immensa città.



Questa mostra caleidoscopica, inserita nell'ambito di Roma Fotografia 2020 EROS, svela la Città Eterna attraverso i suoi nei e le sue cicatrici meno evidenti. Ad ogni professionista un “segno particolare” da indagare, per scoprire Roma nei desideri che la abitano.



Espongono:

Gianfranco Bove - Roma Outdoor

Andrea Caramelli - Roma Erotica

Eleonora Cerri Pecorella - Roma Umida

Federico Cianciaruso - Roma Aspetta

Giovanna Di Lisciandro - Roma Squisita

Simone Gallii - Roma Seduttrice

Emanuele Mariotti e Benedetta Mariotti - Roma Romantica

Marika Moretti - Roma Nuda

Corrado Murlo - Roma Queer

Roberto Palattella - Roma Acchittata

Sofia Podestà - Roma Borghese

Maria Giulia Trombini - Roma Dominatrice



a cura di

Riccardo Ferranti

Nicola Brucoli

Carlo Settimio Battisti



Vernissage

by Ciù Ciù Azienda Agricola



SEGNI PARTICOLARI

Roma Smistamento (via di Villa Spada, 343)

21 Marzo - 4 Aprile 2020



Inaugurazione:

21 Marzo, 18.00 – 21.30



Visite:

è possibile prenotare una visita inviando una mail a info@romasmistamento.it



Ingresso:

libero con tessera (5€ tessera annuale per tutti gli eventi di Roma Smistamento e The Walkman Magazine)

Inserita in:

Roma Fotografia 2020 EROS

promossa dall’associazione Roma Fotografia, con il patrocinio della Regione Lazio e del Comune di Roma che si svolgerà dal 22 febbraio al 6 aprile in tutta la città di Roma.

www.roma-fotografia.it



Media Partner:

The Walkman Magazine

Igers Roma



