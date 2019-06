Venerdì 21 giugno 2019 dalle oro 18.00 presso lo spazio espositivo di Arte Borgo Gallery verrà inaugurata la mostra Seduzioni tra Cromie e Pensieri, personale dell’artista Clizia Gio.

L’esposizione racconta, attraverso una selezione dei più recenti lavori, l’amore per l’arte dell’artista romana. Clizia Gio diplomata in canto lirico come soprano, al Conservatorio di S. Cecilia a Roma, insegna canto. Attratta dalla pittura fin da bambina, prosegue la sua crescita artistica esplorando stili, soggetti e tecniche diverse. "Mi piace trovare impasti di colori che riflettano uno stato d'animo. Lascio che il pensiero guidi la mano, una forma, un colore. Ogni tratto esplode nel silenzio del colore, e riecheggia nell'anima.”

Il bisogno istintivo e raffinato di Clizia con cui realizza le sue opere si rafforza parallelamente alla passione per la scrittura; pubblica un libro di poesie in dialetto romanesco.

La mostra organizzata da Anna Isopo è presentata dal critico d’arte Giorgio Vulcano e patrocinata dal Municipio Roma I Centro.

Inaugurazione:

Arte Borgo Gallery | Borgo Vittorio 25 – Roma

Venerdì 21 giugno 2019 | ore 18.00



Apertura al pubblico: dal 22 al 28 giugno 2019

Orari della mostra:

lunedì: 15.00-19.00 | da martedì a venerdì: 11.00–19.00 | sabato: 10.00-13.00 | Domenica chiuso

Organizzazione:

ANNA ISOPO

Arte Borgo Gallery

Borgo Vittorio 25 – 00193 Roma

345 - 22.28.110

info@arteborgo.it

www.arteborgo.it