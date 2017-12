Seconda Cena Etnica - Centro di Accoglienza "@Home - Marino"

Seconda Cena Etnica del Centro di Accoglienza Straordinaria "@Home - Marino"



NON IL "SOLITO" CINESE!

Il Centro di Accoglienza "@Home - Marino", in collaborazione con l'Associazione "GreenMind - Il Bene Comune della Terra, organizzano, dopo il successo della "Prima Cena Etnica" l'11 dicembre 2017 bissiamo con una cena etnica preparata dalle ospiti di nazionalità cinese.



Le ospiti del ns Centro di Accoglienza avranno il piacere di far degustare alla cittadinanza marinese ed agli/alle Amici/Amiche del CAS i piatti tipici della cucina cinese.

Cena a sottoscrizione.



Infoline: 06.31.07.22.22