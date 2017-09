Per la prima volta arriva a Roma il SeaFood Festival, l'evento dedicato al pesce. Nell’incantevole location del Gilda on The Beach di Fregene, il 30 settembre e il primo ottobre, andrà in scena il primo festival dedicato interamente allo street food di pesce con chef d'eccezione e show cooking imperdibili.

Ispirandosi alle tendenze di Port Canaveral, anche Fregene si prepara ad ospitare il primo evento a livello nazionale che vedrà come unico tema la cucina di pesce.

SeaFood Festival

L’evento proporrà l’incontro delle più importanti realtà culinarie dedicate ai prodotti ittici. Partendo dal mare per arrivare a conquistare i palati del pubblico attraverso i profumi e i sapori del pesce, gli espositori presenti al SeaFood Festival porteranno in spiaggia la loro cucina in un percorso gastronomico votato all’esaltazione dei propri prodotti.

SeaFood Festival: show cooking e aspiranti chef

Nelle due giornate si avvicenderanno sul palco dello show cooking del SeaFood Festival chef affermati, aspiranti cuochi e cooking class. Ripercorrendo il format televisivo di Masterchef gli appassionati di cucina si sfideranno a colpi di mestolo giudicati dagli ex concorrenti del programma di Sky. In giuria, troveremo tra gli altri, Tiziana Stefanello, Arianna Contenti, il conte Giuseppe Garozzo, Filippo Cassano.

Al SeaFood Festival sushi e fusion

Non solo cucina di pesce, con ristoranti, pescherie, street food e food truck, ma anche aree dedicate al sushi giapponese e fusion e alle proposte gluten e lactose free. Largo spazio anche al beverage con la presenza di signature cocktail SeaFood Festival, selezione di champagne, vini delle cantine locali e birre artigianali.