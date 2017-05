Sea Sound al Molo 10

Domenica 28 Maggio, a partire dalle ore 19.00, torna l'aperitivo Sea Sound firmato MOLO 10. Gli assaggi dello chef sono al buffet, per un aperitivo o una cena smart accompagnata dai nostri ottimi cocktail. Ai piatti? L'immancabile La K dj, la più amata nella capitale e non solo, a rendere l'atmosfera del nostro aperitivo davvero perfetta e divertente. Il prezzo del buffet di pesce + una consumazione è di 20 euro. Per riservare un tavolo è necessaria la prenotazione. Molo 10 Via dei Prati della Farnesina, 10 Tel: +39 06-333 6166 Email: info@molo10.it www.molo10.it