Se vedi due rinoceronti...mostra di Fantini

La galleria RvBArts con la sua politica di Accessible Art inaugura a Roma in via delle Zoccolette e via Giulia se vedi due rinoceronti… la mostra personale di FANTINI Vernissage e cocktail: giovedì 27 e venerdì 28 aprile 2017 dalle 18:00 alle 22:00 la mostra resterà aperta fino a martedì 16 maggio orari: 11:00-13:30 e 16:00-19:30; domenica e lunedì chiuso Curatrice e organizzazione: Michele von Büren Testo critico: Viviana Quattrini RvB ARTS - Via delle Zoccolette 28, 00186 Roma Antiquariato Valligiano - Via Giulia 193, 00186 Roma info 06.6869505 / 335 1633518 www.rvbarts.com Sorpresa, immaginazione e gioco sono gli elementi principali della mostra personale di FANTINI dove, all'interno di ogni opera, un semplice elemento può essere lo spunto per una storia fantastica. In se vedi due rinoceronti..., giovani presenze umane affiancate ad animali e oggetti comunicano in uno stato di sospensione fatto di totale complicità con se stessi e l'altro. L'innocenza e l'attenzione rivolta alle cose diventano così le principali caratteristiche di quel mondo che tutti dovremmo riscoprire. Nato a Roma nel 1960, Roberto Fantini ha avuto una lunga e svariata carriera nelle arti, lavorando come ballerino professionista, attore, fotografo nonché pittore e scultore. Ha passato 14 anni in viaggio e vivendo fuori dall'Italia, un periodo che ha incluso lunghi soggiorni in Asia e in particolare in Tibet, per poi tornare a Roma nel 2000. I viaggi di Fantini hanno avuto una forte influenza sulle sue opere, contribuendo a dar loro una qualità primitif che ricorda l'antica arte tribale. Le opere di Fantini, attraverso un'elaborata tecnica a strati composta di tessuti e pittura, accostano con originalità gioco decorativo e gusto minimalista. La sua attenzione per il colore e per le interazioni umane crea un'autenticità che parla direttamente allo spettatore e gli ha fatto guadagnare un largo seguito in Italia e all'estero. Creata da Michele von Büren, RvB ARTS promuove l'Accessible Art. Scova talenti emergenti e organizza mostre ed eventi con lo scopo di far conoscere l'arte contemporanea in maniera divertente ed informale, rendendola anche 'abbordabile' da un punto di vista economico. Michele von Büren: creatrice di RvBArts; www.rvbarts.com - info@rvbarts.com Viviana Quattrini: critica d'arte; vivianart82@gmail.com Ufficio stampa: Caterina Falomo; tel 346.8513723; caterina@pennarossapresslab.it