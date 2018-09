Se vabbè al Teatro San Paolo

Una esilarante commedia diretta da Felice Della Corte

con Federico Perrotta, Fabrizio Di Renzo e Valentina Olla

Produzione UAO Spettacoli



4-14 ottobre

Teatro San Paolo





Se vabbè, una commedia alla “francese” sull’equivoco, un ménage a trois. Tuttavia il tema non è l’amore e il tradimento, ma molto di più: l’ipocrisia umana.

Un tassista romano impegnato a prepararsi per una quasi fantozziana visione della partita della ‘vita’ della propria squadra del cuore,

viene interrotto dall’inquilina del piano di sopra, e in piena notte dal bizzarro garagista sottostante.

L’italiano medio si scontra con le proprie fragilità, che diventano punti di forza.

Divertimento, leggerezza e riflessione assicurati.

Tra cultura e intrattenimento, alla ricerca della formula perfetta degli autori Fabrizio Di Renzo e Alessandro Bonanni, con un cast…o meglio triangolo strepitoso: Federico Perrotta, Fabrizio Di Renzo, Valentina Olla.



Autori: Alessandro Bonanni e Fabrizio Di Renzo

Cast: Federico Perrotta, Valentina Olla, Fabrizio Di Renzo

Aiuto regia: Alessandro Nistri

Fonico: Davide Zezza

Costumi: Graziella Pera

Regia: Felice della Corte



Prenotazione biglietti

3335001699





Info

Teatro San Paolo

Via Ostiense 190 - 00146 Roma

(Metro San Paolo )

Dal giov al sab h.21.00

Domenica h.18.00