Se stasera sono qui al Teatro Agorà 80

ASD Balletto Alchimia Presenta SE STASERA SONO QUI Teatro Agorà 80 dal 31 Gennaio al 5 Febbraio 2017 ore 21.00 LINK TRAILER https://youtu.be/FfCxMXC7Qzs di Lilli Eritrei regia Lilli Eritrei con Gabriele Cantando Pascali e con Lucia Bochicchio e Rosario Marotta disegno luci Andrea Busiri Vici assistente regia Federica Tessari scenografia Mariella Pizziconi vocal coach Paolo Bianchi make up Lia Vergari costumi Lilli Eritrei fotografie di scena Fabrizio Nardocci Dal 31 Gennaio al 5 febbraio 2017 al Teatro Agorà 80 sarà in scena "Se stasera sono qui" scritto e diretto da Lilli Eritrei. Teatro all'inverso, in cui la maschera non viene più indossata ma finalmente cade e lascia vedere i due volti di questo artista eclettico che spazia dalla danza, al cinema, al teatro con la disinvoltura e la leggiadria che solo gli artisti performer sanno offrire. Molteplici sono i temi presi come spunto dall'osservazione della realtà quotidiana (lo stress, il traffico, le diete, il tempo che non basta mai e corre troppo, la sfiducia, la paternità sognata, la coppia che scoppia e il ruolo dell'amante) ai ricordi personali riferiti all'infanzia e adolescenza in Puglia. Un luogo, il palcoscenico, dove l'anima di Gabriele Cantando Pascali, accompagnata dall'autrice complice e regista Liliana Eritrei, si mette a nudo vestendosi da se stesso e da se stessa. Recensioni di "Se stasera sono qui" http://www.mondopressing.com/se-stasera-sono-qui-one-woman-show/ http://www.unfoldingroma.com/personaggi/3891/gabriele-cantando-pascali/ https://brainstormingculturale.wordpress.com/teatro/stagione-20162017/se-stasera-sono-qui/ http://www.italiamagazineonline.it/archives/48472/se-stasera-sono-qui-inaugura Liliana Eritrei ha collaborato in vari settori dello spettacolo come attrice, autrice e regista. Ha partecipato con il trio comico "La Tresca" a varietà televisivi come Premiatissima, Shaker e Grand hotel, ha scritto spettacoli teatrali con Rodolfo Laganà, Tosca, Francesca Reggiani e sceneggiati per cinema e tv con Stefano Reali, Giancarlo Scarchilli e Francesco Laudadio. (bibliografia completa su https://it.wikipedia.org/wiki/Liliana_Eritrei) Lavori attuali: -Scrive e dirige il cortometraggio "Io sono qui", finalista al Rome independent film festival ed in concorso ai David di Donatello 2015 -Pubblica "The Dancer. Storia d'amore e di pugni in 12 round", Minerva Edizioni, Bologna 2014 -Scrive la fiction "Il sogno di Rocco" regia di Marco Pontecorvo per la RAI (le cui riprese sono ultimate da poco) -È presente come autrice nello spettacolo di Rodolfo Laganà attualmente in programmazione Gabriele Cantando Pascali, danzatore, coreografo e attore per produzioni televisive e teatrali con Augusto Zucchi, Fabio Grossi, Leo Gullotta, partecipa a progetti cinematografici indipendenti, insegnante di Modern Dance presso IALS di Roma e altre scuole italiane ed estere. E' al suo debutto come One woMAN Show. Lavori attuali: -attore nel cortometraggio "Imperfetto" di Fabrizio Nardocci, vincitore al Festival del Cortometraggio di Palestrina -attore nello spettacolo "Sotto un cielo azzurro" di Mariella Pizziconi, in scena al Teatro LoSpazio a Roma in aprile 2017 ______________________________________________________________________________________ Teatro Agorà 80 Via della Penitenza 33, Roma (Trastevere) Orari spettacoli: da Martedì a Sabato ore 21.00- Domenica ore 17.30 Sala A: Tessera associativa: 2 euro Per info e prenotazioni biglietti: Tel: 06 68 74 167 - Fax: 06 68 80 30 68 www.teatroagora80.org - info@teatroagora80.com -Avviso ai Soci-