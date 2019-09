L'associazione teatrale Caleidoscopio presenta "Se son rose"

Ci troviamo nella Roma del dopo guerra negli anni 50 una coppia di coniugi stanca della vita coniugale trova rifugio solo nel evadere...



Trama:

Marito e moglie entrano in crisi: Marina sta per andare a sciare ed è pronta ai preparativi, Alberto consapevole del fatto che la moglie verrà a mancare per una settimana, gioca a fare il Don Giovanni in sua assenza, così trova subito l'occasione giusta quando chiama a casa Verani una contessa che chiede una dozzina di rose. Il gioco è fatto. Per poter conquistare la contessa, Alberto scrive una lettera con parole dolci firmandosi.... Le rose vengono portate a casa dall'avvocato amico Savelli che assieme ad Alberto allegano la lettera inserendola all'interno delle rose. I due vanno via e le rose vengono notate da Marina che chiede alla cameriera chi le abbia portate. Nessuno sa niente così Marina nota la lettera d'amore e se ne impossessa allontanandosi col mazzo di rose verso la propria camera. Alberto scoprendo che le rose non ci sono più poco dopo si accorge che la moglie le ha prese. Nasce l'equivoco. Se volete sapere come finisce vi aspettiamo a teatro il 20 e il 21 Novembre

con:

Benedetta Gravina; Samantha Migale; Selene Parisi; Arianna Bruscolotti; Alessandro Bisonni e Simone Pappalardo.

Saranno gli attori di questa splendida commedia

Noi ci siamo e voi?

per info.

