"Se sei tu il principe azzurro... questo azzurro non mi piace" al Teatro Portaportese

“SE SEI TU IL PRINCIPE AZZURRO….

…QUESTO AZZURRO NON MI PIACE”



Spettacolo di simil cabaret di Paola Giacometti, con Paola Giacometti e Gustavo La Volpe



“Ma scusa è semplicissimo! Vai al supermercato e te lo compri! Ti scegli il modello di Principe Azzurro che piùti piace, cacci i soldi e te lo porti a casa!



Sabato 18 gennaio alle ore 21,00 e domenica 19 gennaio alle ore 18,00 approda al teatro Portaportese di Roma il divertentissimo spettacolo di simil cabaret “SE SEI TU IL PRINCIPE AZZURRO … QUESTO AZZURRO NON MI PIACE” di Paola Giacometti con Paola Giacometti e Gustavo La Volpe.



Amanda, una donna che vuole semplicemente farsi amare, presenta una carrellata ritmata e frenetica degli uomini della sua vita: dal prevedibile ed inquadrato fidanzatino Alberto al palestrato Annibale, dall’intellettuale Norberto al discotecaro Roger, dal distinto miliardario Giangiacomo al rozzo contadino Beppe (rigorosamente interpretati dal medesimo attore, Gustavo La Volpe)…fino al colpo di scena finale che, lungi dal chiudere il racconto, ne apre, per cosìdire, un nuovo capitolo.

Nella relazione Amanda, come spesso succede agli innamorati, cerca di conformarsi il piùpossibile al partner, cancellando, in modo a volte esagerato, ogni senso di estraneitàed annullando cosìla sua personalità. Amanda si trasforma quindi di continuo, in un estenuante camaleontico inganno per se stessa e per gli altri, recitando la commedia di una somiglianza che, in realtà, non esiste.

Se il processo amoroso, normalmente, èpiuttosto semplice perchéuno ama di piùdell’altro, che si lascia amare e non trova necessario fingere, puòanche diventare ben piùcomplesso quando entrambi sono completamente invaghiti l’uno dell’altro. Allora non c’ècommedia piùimpenetrabile ed ingarbugliata…

I due protagonisti si raccontano e si svelano in una serie di scene colorate e divertenti sulle note di famose ed indimenticabili canzoni cantate dal vivo.



TEATRO PORTAPORTESE

Via Portuense 102 – Roma Tel.065812395

BIGLIETTI

INTERO 15,00 EURO (13,00 EURO +2,00 DI TESSERA)

RIDOTTO 12,00 EURO (10,00 + 2,00 DI TESSERA)