'Se proprio devo', nuovo spettacolo al femminile al Teatro Lo Spazio

Il 24 febbraio alle 20,30 al Teatro Lo Spazio (via Locri 42) debutterà la commedia 'Se proprio devo', prodotta da The Critic Production in collaborazione con Teatro al Femminile.

Lo spettacolo, scritto e diretto da Francesca Romana Ciucci coadiuvata nella regia da Dario Protopapa, porta in scena la storia di tre sorelle completamente diverse l’una dall’altra, costrette a rincontrarsi per l’improvvisa morte del padre. Questo riavvicinamento forzato costringerà le tre donne a condividere sconcertanti segreti di famiglia.



Tra umorismo ed ironia riusciranno però a ritrovarsi, a conciliare i loro caratteri e gli opposti stili di vita, sorridendo sempre, anche di fronte ai momenti più difficili.



SE PROPRIO DEVO

scritto e diretto da Francesca Romana Ciucci

assistente di regia Dario Protopapa

con Jessica Di Bernardi - Beatrice Ciucci - Virginia Risso



24 FEBBRAIO h. 20:30

Teatro Lo Spazio, Roma, Via Locri 42

Costo del biglietto: Ridotto € 9,00 - Intero € 12,00



Info e prenotazioni: info@teatrolospazio.it - 06 7707 6486

Link all'evento: https://www.facebook.com/events/2072754609487346/