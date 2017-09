Se mi ami ti uccido al Teatro Anfitrione

Dal 28 settembre all’8 ottobre il Teatro Anfitrione apre la stagione con un testo frizzante, ricco di colpi di scena, che vi farà morire dalle risate: Se mi ami ti uccido. Una divertente commedia noir scritta e diretta da Bruno De Stephanis, con Alessandro Vantini, Cristina Galardini, Bruno De Stephanis e Patrizia Caligiore

Dopo dieci anni di matrimonio Mara e Roberto vivono un profondo momento di crisi per i tradimenti continui di lui. Una sera, nella sua lussuosa villa, Mara viene sorpresa e legata a una sedia da un attempato killer del nord, Giovanni, detto Giò, assoldato dal marito per ucciderla. Per lui ci sono 100 mila euro, utili a saldare i suoi tanti debito di gioco e a salvare la propria pelle. C’è solo da aspettare il segnale telefonico da Roberto – intento a procurarsi un alibi convincente – prima di stuprarla e ucciderla, inscenando, per la polizia, una rapina. Nell’attesa, i due entrano in confidenza, fino a parlare di sesso e omicidi. Le conversazioni mettono così a disagio il killer che deve chiedere aiuto telefonicamente a Santina, la sua psicanalista. Da sempre innamorata e preoccupata per lui, questa si presenta a casa per convincerlo a rinunciare ad uccidere ancora. Riuscirà il povero Giò killer a uccidere Mara e incassare il denaro offertogli da Roberto? Venite a scoprirlo al Teatro Anfitrione!