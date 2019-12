Se fossi fico al Teatro Trastevere

L' Associazione Culturale Teatro Trastevere è lieta di presentare a grande richiesta la compagnia teatrale “Parzialmente Scremati” dal 27 Dicembre 2019 al 6 Gennaio 2020 (escluso il primo gennaio)

Evento speciale per Capodanno



.SE FOSSI FICO di Locci, Trombetti e D’Ostuni

REGIA

Daniele Trombetti

CAST

Federico Capponi

Edoardo La Rosa

Daniele Trombetti

Sara Baccarini

Daniele Locci

Silvia Grasso



Fabio, un placido ragazzone trasandato vive a carico dei suoi due coinquilini. Un giorno incontra la splendida Beatrice, che fa la segretaria in uno studio legale e si innamora all’istante.

Come potrà un perdigiorno fare colpo sulla bella ed elegante segretaria?

Cosa riusciranno ad inventarsi i tre disperati eroi per far trionfare l’amore?

Una favola moderna dove, con toni buffi e canzonatori, si dipanerà lo sciocco piano dei nostri protagonisti che,fingendosi chi non sono pur di dare a lui una possibilità di stare con “la sua bella”, rischieranno davvero molti guai.

Una semplice e piacevole commedia degli equivoci, capace di far ridere a crepapelle, ma anche di commuovere ed emozionare.



Teatro Trastevere

via Jacopa de'Settesoli 3, 00153 Roma

prevista tessera associativa

Dal 27 dicembre al 6 gennaio alle ore 21.

1 gennaio 2020 riposo.



contatti: 065814004 info@teatrotrastevere.it

www.teatrotrastevere.it #ilpostodelleidee

https://www.facebook.com/teatrotrastevere/# https://twitter.com/teatrotrast